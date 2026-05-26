プロ野球・読売巨人軍は阿部慎之助監督の辞任を発表しました。【映像】阿部監督が「大粒の涙」をこぼした瞬間（実際の様子）阿部慎之助「本当に申し訳ございませんでした」きのう自宅で18歳の娘に暴行を加えた容疑で現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部監督。球団によると、阿部監督はけさ自ら辞任を申し入れ、受理されたということです。阿部慎之助「こういう形で去るということは本当にご迷惑をかけているなと思いま