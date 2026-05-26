■これまでのあらすじ息子の指定席に勝手に座り込んだ男性に、妻は毅然と注意する。すると男性は「いくら欲しい？」「指定席分を払ってやる」とお金で解決しようとし出した。さらに、そういうことじゃないと言い返す妻を「がめつい女」呼ばわり。そこへ車掌がやって来て…？息子のために予約した席なのに、男性はさも当然とばかりに座っていました。車掌さんが声をかけても「俺を誰だと思ってるんだ」と声を荒らげて、威圧的な言動