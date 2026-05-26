東京・銀座で催涙スプレーのようなものがまかれて29人がけがをした事件で、事件に関与して現場から立ち去ったとみられる人物が2人いたことがわかりました。【映像】騒然とする「GINZA SIX」周辺の様子きのう中央区銀座の商業施設「GINZA SIX」の1階の銀行で、何者かが突然スプレーのようなものをまきました。これまでに近くにいた男女29人がのどの痛みなどを訴え、このうち25人が搬送されました。その後の捜査関係者への取材