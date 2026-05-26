来月開幕するサッカーのワールドカップで、アメリカとの緊張関係からイラン代表チームの合宿地がメキシコに変更されました。【映像】トルコの米大使館を訪れる選手団の様子メキシコのシェインバウム大統領は25日、FIFA＝国際サッカー連盟からの打診を受け、イラン代表チームの合宿を国境の街、ティファナで受け入れると正式に発表しました。イラン代表は当初、アメリカのアリゾナ州で合宿予定でしたが、両国間の緊張からアメ