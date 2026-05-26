東京大学を巡る汚職事件で贈賄の罪に問われている男に対し、東京地裁は懲役1年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。【映像】東京地裁に向かう引地功一被告の様子日本化粧品協会代表理事の引地功一被告（52）は、東京大学大学院の元教授・佐藤伸一被告（62）らに共同研究などの見返りに、およそ380万円相当の接待をした贈賄の罪に問われています。きょうの判決で東京地裁は、「接待の内容は性的志向の強いもので、東京大学