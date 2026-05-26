東京・北区に住む40代の男性が警察官を装った人物から、1億8000万円相当の暗号資産をだまし取られました。警視庁によりますと、今年1月下旬、北区に住む40代の男性のもとにサイバー課の警察官を名乗る人物から電話があり、「あなたの口座資金が犯罪に加担しており、保釈金などを支払うことができなければ逮捕されるかもしれません。逮捕の保釈金を支払う方法は暗号資産を利用して送金してください」などと依頼されました。その後、