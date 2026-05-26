テレビ朝日は２６日、東京・六本木の同局で、定例社長会見を開催した。５月３１日をもって解散する男性５人組アイドルグループ・嵐について言及し、感謝の意を示した。西新社長は嵐について所感を求められ、「嵐の皆様にはミュージックステーションをはじめ、多くのバラエティー番組でお世話になりました。メンバー一人一人の皆様とは、ドラマ作品で長きにわたってお世話になりまして、２５年という長きにわたって大変お世話に