東京・歌舞伎町でバーを装って違法パチスロ店を開き、客に賭博をさせたとして店長ら3人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子清田有紗記者実況「押収されたスロット台が次々とトラックに運び込まれていきます」違法パチスロ店店長の塩田芳大容疑者（39）ら3人は23日、歌舞伎町の雑居ビルの一室で違法パチスロ機40台を設置して、客に賭博をさせた疑いがもたれています。店にいた男性客9人も逮捕されましたが、釈放