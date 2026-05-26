沖縄県名護市の辺野古沖で起きた転覆死亡事故をめぐり、松本洋平文科大臣はきょう（26日）の会見で、「平和学習は学習指導要領にしっかり位置づけられていて、これに則れば何ら問題がなく、むしろしっかりと進めていただきたい」と話しました。事故は3月16日、アメリカ軍普天間飛行場の移設先となっている名護市辺野古の沖で発生し、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒らが乗った小型船2隻が転覆し、女子生徒と船長の男性が