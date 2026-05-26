お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。お気に入りのパンを紹介した。同番組では「関西ナンバーワン県民性＆絶品グルメ＆地元愛バトル」を企画。その中で地元・大阪の「ガチおすすめグルメ」として、くわばたは有名チーズケーキ店のパン「もちっこきなこパン」をオススメした。「ぜひ食べていただきたい。マジでおいしい」と絶賛すると、