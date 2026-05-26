テレビ朝日は２６日、東京・六本木の同局で、定例社長会見を開催した。タレント・あのが同局の冠番組である「あのちゃんねる」（月曜、深夜０・１５）に関して、番組制作の姿勢に苦言を呈した上で降板を宣言した件について言及。冒頭で西新社長が謝罪し、再発防止に務めることを誓った。あのちゃんねるを巡る騒動について、西新社長は「今回の放送におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変ご不快な思