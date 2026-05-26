俳優の川崎麻世が25日、自身のアメブロを更新。東京・豊洲の「サイタブリア ベイパーク」にて、総勢70人の仲間たちやペットとともにバーベキュー大会を開催したことを明かした。【映像】GACKT＆川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会川崎は「70人でバーベキュー大会」というタイトルでブログを更新。前日までは雨予報だったが、実際にはくもりのち晴れへと変わったと述べ、「雨男の俺は一安心」と胸をなでおろした。今回の