5月23日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、ここ数年で話題になっている、見た目が奇妙で珍しい“珍奇植物”が特集された。番組には、珍奇植物を愛してやまない“珍奇植物博士ちゃん”太田樹希くん（11歳）が初登場。収録中にサンドウィッチマンは、40歳も離れた樹希くんから怒られてしまい…。【映像】サンドウィッチマン、水中の美しい“アミアミ植物”に「これ作り物じゃないの？」さまざま