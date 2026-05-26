【第24話】 5月26日 無料公開 第24話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、近江のこ氏によるマンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」第24話「覚悟のプリーチェ」をヤンチャンWebで無料公開した。 第24話では、スライムに対し覚悟をきめたプリーチェが反撃するも、雷の一撃で敗北してしまう。追い詰められ、捕食される寸前のシルミルクだったが……。 ヤンチャンWebでは