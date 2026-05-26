サッカー漫画『キャプテン翼』に登場する「ロベルト本郷」をイメージしたオリジナルパッケージのウイスキー2種が、5月25日10時から「ファミマオンライン」にて数量限定で先着予約販売される。 【写真】「ロベルト本郷」をイメージしたオリジナルパッケージウイスキー ファミリーマートと『キャプテン翼』が共に45周年を迎えることを記念した本企画。主人公「大空翼」