26日15時現在の日経平均株価は前日比244.55円（-0.38％）安の6万4913.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は741、値下がりは770、変わらずは52。 日経平均マイナス寄与度は416.34円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が100.57円、キオクシア が81.43円、中外薬 が53.5円、フジクラ が44.85円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を599.37円押し上げている。次いで太陽誘電 が