26日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝159円02銭前後と、前日午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円90銭前後と10銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース