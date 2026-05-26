2026年5月25日、中国メディア・観察者網に、中国国産車の外観模倣（パクリ）問題は物理的・商業的制約による必然的な収束と、経営層のリスク回避志向が招く意図的な模倣が混在しているとする文章が掲載された。文章は、ネットユーザーの間で国産車の外観が模倣をベースにしているという認識が定着しており、一般の消費者がロゴを見ずに車種を見分けるのは困難な現状にあるとした。その上で、自動車デザイナーの見解として背景を分