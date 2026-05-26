中国の自動車メーカー、賽力斯（セレス）と中国の通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）の提携によって生まれた電気自動車（EV）ブランド、問界（AITO）の新型SUV「M9」は、5月27日の発売を前に累計予約台数がすでに6万台を突破しました。M9の予約販売価格は49万9800元（約1150万円）からです。6つのLiDARセンサー、スマートジェスチャーインタラクティブシステム、最大13個のエアバッグのほか、ファーウェイが主導するスマート