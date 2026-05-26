女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のインスタグラムが26日までに更新され、撮影の舞台裏の様子を公開した。同番組は「シーン終わりにSNS用のお写真撮影中。このシーンが 2025年最後の収録だった #上坂樹里さんと #藤原季節 さん」「『良いお年を〜』とごあいさつ」とコメントし、上坂と寛太役を務める俳優・藤原季節の撮影現場での動