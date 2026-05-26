衆議院が、今国会から採決時などの議員の点呼にＡＩ（人工知能）音声を導入した。これまでは衆院事務局の職員が読み上げてきたが、議員名の読み飛ばしで投票をやり直したこともある。ミスの防止とともに、職員の負担軽減にもなるとして、最新技術を取り入れることになった。（岸田藍）議場にどよめき「渡辺真太朗君、辰巳孝太郎君、林拓海君……」３月１３日午後２時過ぎ、衆議院本会議場。野党４党が提出した坂本哲志予算委