実業家・前澤友作氏（50）が26日、公式X（旧ツイッター）を更新。約6年をかけて建造していたメガヨットの完成を報告し、反響を呼んでいる。この日、前澤氏は「6年の歳月をかけ建造していた全長114.2mのメガヨットが遂に完成し航海に出ました」と報告し、写真を添えて投稿。「正式名をNAUSICAA（ナウシカ）と名づけました。これで世界中の海を冒険したいと思います。フィッシングボートや潜水艇も搭載しています」といい「日