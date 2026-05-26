政府は、年内に改定する国家安全保障戦略など安保３文書に、経済安保に関する新たな戦略概念として「集団的自律性」の確保を明記する方向で検討に入った。重要物資の輸出規制など特定国への依存を利用した「経済の武器化」などに、同志国と連携して対処するものだ。日本が主導してサプライチェーン（供給網）強化や国際経済秩序の構築を図る決意を示す。複数の政府・与党関係者が明らかにした。重要物資を巡っては、中国がレ