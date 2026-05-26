［原子力の行方フランスの現場から］＜上＞見渡す限り農地が広がるフランス北東部のビュール村。人口わずか約９０人の小村の地下約５００メートルには、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分方法を研究するための坑道（全長２・４キロ以上）が四方に延びている。この村にある「ビュール地下研究所」では、核のゴミを地下深くに埋める「地層処分」の安全性などが検証されている。実際の最終処分場