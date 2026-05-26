国民民主党の玉木代表は26日、連立政権入りについて、「政策本位で判断していくのが変わらぬ我々の考え方だ」と述べた。与党の自民党と日本維新の会の幹部からは、国民民主の連立政権入りに期待する声が相次いでいる。玉木氏は、政権を支持する人から「ぶれている」と言われることがあると明かし、「ものによっては政権がやっていることをすごく応援もするし、ものによっては少し批判的にというのは、多分政策ごとに判断しているか