出版大手「KADOKAWA」は26日、同社が出版する月刊誌「ダ・ヴィンチ」を休刊すると発表した。公式サイトで伝えた。今年10月6日発売の11月号もって終了する。突然の発表に、惜しむ声が相次いでいる。アニメ映画「君の名は。」などで知られるアニメーション監督の新海誠氏は、同誌に名作「秒速5センチメートル」や「言の葉の庭」の小説を連載していた。休刊発表に「毎月読者に物語を受け取ってもらえる場所は、一作あたり制作に数