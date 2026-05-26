約２５５８万人が訪れた大阪・関西万博（昨年４〜１０月）の経済波及効果が相次いで発表されている。国や調査研究機関は３兆円台の効果があったとするが、大阪の周辺府県への波及は限定的で、「大阪独り勝ち」と指摘する声も出ている。（神戸総局森克洋、鳥取支局久保田万葉）神戸の中華料理店「２〜３割減った」神戸市の中華街・南京町にある中華料理店「昌園」の店長・陳明恵さん（５０）は、万博期間中は来店者が「２〜