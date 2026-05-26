“黒いダイヤ”と呼ばれるクロマグロが新潟・佐渡沖で水揚げされずに放流されている。異例の豊漁で漁獲枠の9割に達しているためで、漁師たちは悔しさをにじませている。網にかかったクロマグロを放流新潟・佐渡沖の定置網の中で、豪快な水しぶきを上げていたのは、「黒いダイヤ」と呼ばれるクロマグロの大群だ。美しい赤身に、しっかりとのった脂が絶品のクロマグロ。網には、大物ばかりが推定400匹かかっていた。これだけ取れれば