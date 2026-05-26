陸上・関東インカレで輝いた選手たち男子1部・1万メートル／早大・小平敦之（4年）21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は男子1部・1万メートルに出場した早大の小平敦之（4年）。大学最後の1年は駅伝主将の大役を担う。“一般組”の立場で名門を引っ張る大黒柱に思いを