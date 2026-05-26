来月11日開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表は26日、千葉市内で合宿2日目を迎えた。初日に続いてDF長友佑都（FC東京）、FW上田綺世（フェイエノールト）、31日アイスランド戦限定で代表復帰したDF吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）ら、一部の欧州組を除く13選手が参加。6対6のミニゲームなど約1時間半のメニューを消化した。GK早川友基（鹿島）は「ここに来るといろんなものを吸収できるし、本当に刺激をたくさんもらえ