三菱ＵＦＪ信託銀行と製薬大手のエーザイが、認知症の予防に関する情報提供で業務提携したことが２５日、わかった。認知機能の低下による高齢者の資産管理が社会課題となる中、三菱ＵＦＪ信託銀の一部来店顧客にエーザイの知見を提供し、持続的な資産管理を支援する。三菱ＵＦＪ信託銀は昨年から、高齢者向けに金融商品を販売する際、認知機能を確認できるアプリを一部店舗で導入している。業務提携により、店舗でアプリを利用