刑事裁判をやり直す再審制度を見直すための改正法案について、国会での審議が始まりました。高市総理：再審制度の見直しは私自身、自民党の総裁選でも公約とし、強い思いを持って取り組んでまいりました。本法律案は、誤判からの確実な救済と手続きの円滑・迅速化を図るものであり、再審制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするため、大変重要な意義を有するものでございます。衆議院本会議で26日午後1時から審議