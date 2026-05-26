テレビ朝日の定例会見が26日、東京・六本木の同局で行われた。歌手でタレントあのが同局系バラエティー「あのちゃんねる」を降板することをX宣言し、制作陣との行き違いがあったと明かしたことについて、西新社長は「SNSで表明されたことについては、重く受け止めております」と話した。同番組ではあのが、共演者から嫌いな芸能人を問われ、鈴木紗理奈だと告白。放送後、鈴木がインスタグラムで不快感を表明した。西社長は「バラエ