《赤ちゃんは泣くのが仕事だから全然良いんだけど、母親がすみませんって謝って来られて、ずっと周りに気を使って可愛いそうでさ。》お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が5月25日、自身のXを更新。《飛行機でさ、赤ちゃんが超泣き叫んでてさ。》とつづり始め、続いて冒頭の母親を気遣う書き込みをした。「真栄田さんはその思いから、同じ投稿で《メーカーが結集して協力してさ、新幹線とか飛行機に乗る時に、赤ちゃんと母親を