卓球女子でＵ１５日本代表の石田心美（石田卓球Ｎ＋）が、大先輩から大いに刺激を受けている。福岡・北九州市内の中学校に通う１４歳。パリ五輪女子シングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）の恩師で、石田卓球Ｎ＋の石田真行代表の孫にあたる次世代のエース候補だ。２６日にはシニアのアジア選手権（１０月、カザフスタン）代表を懸けた国内選考会に出場。予選リーグの初戦で松島美空（川中島中）を３―１で下して２７日の