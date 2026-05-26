●北海道新幹線の工事の談合でゼネコン株などが下落北海道新幹線の軌道敷設工事で談合した疑いが強まったとして、19日に独占禁止法違反容疑で建設会社9社と発注者である独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に立ち入り検査が入った。【こちらも】フジクラショック、水素不足の真相固有問題か業界リスクか北海道新幹線は現在、新函館北斗から札幌までの延伸を予定している。立ち入り検査を受けた東鉄工業や名鉄