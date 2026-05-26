女優の瀧本美織が、2027年1月より放送のプレミアムドラマ『ツイステッド・シスターズ』（NHK BSプレミアム4K・BS／2027年1月より毎週日曜22時）で主演を務めることがわかった。【写真】プレミアムドラマ『ツイステッド・シスターズ』主演の瀧本美織本作は山下和美の人気コミックのドラマ化。個性的過ぎる姉妹の衝突と葛藤、そしてほんのちょっとの歩み寄り。煩わしすぎてたまにいとおしい人間模様を、ユーモアたっぷりに描く。