女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２７日に、第４３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上）は個室の患者を多く受け持つようになり忙しい日々。ゆき（中井友望）とトメ（原嶋凛）は、患者の小野田（宮地雅子）の食欲がない様子が気になっていて…。そんな中、りんと直美（上坂）は手術介助を