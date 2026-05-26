◆卓球アジア選手権国内選考会第１日（２６日、埼玉・所沢市民体育館）女子グループリーグが行われ、Ｆ組は中学３年の石田心美（石田卓球Ｎ＋）と中学１年の松島美空（神奈川・川中島中）の中学生対決となり、石田が３―１で退け、８強に“一番乗り”で進出した。２４選手を３人ずつ８組に分けたが、辞退者が出たため、Ｆ組は２人で争われた。試合後に取材に応じた石田は「年下の選手が相手だけど、緊張せずに自分のプレーが