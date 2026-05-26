記事ポイントFLUXは世界26カ国・地域で1,200社以上に倉庫管理システム「FLUX WMS」を提供し、20以上の業界をカバーしていますマイクロサービスアーキテクチャとコンテナ技術を採用し、多様なクラウド環境や既存ERP・MESとの柔軟な連携に対応しています株式会社アイピー・フロントが日本企業向けのローカルパートナーとして、導入前の検討から運用定着まで一貫してサポートします 人手不足や物流コストの上昇を背景に、倉庫・