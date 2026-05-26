２５日、ブチッチ大統領と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京5月26日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は25日午前、国賓として訪中したセルビアのブチッチ大統領と北京の人民大会堂で会談した。