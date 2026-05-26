お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が25日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。若手芸人との意外な交流を明かす場面があった。今回は「若手芸人の普段は言えない本音、第10弾」がテーマで、岩井がゲスト出演。MCの「ウエストランド」井口浩之が「岩井さんは普段、若手芸人との交流はありますか？めっちゃ下はないっすよね、流石に」と質問した。これに、岩井は「特定の人は