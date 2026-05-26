愛知県名古屋市・栄エリアに6月11日オープンする新劇場「TOHOシネマズ 名古屋栄」の開業記念限定グッズの発売が決定した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真注目は、『モスラ対ゴジラ』（1964年）に登場する“ゴジラ”をモチーフにした限定フィギュア「CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラ（1964）TOHOシネマズイメージカラー Ver.」（4620円※税込、以下同）。名古屋が舞台となった作品にちなみ制作されたもので、尻尾に