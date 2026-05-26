韓国軍は北朝鮮が26日午後、黄海に向けて短距離弾道ミサイルなどを発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が26日午後1時ごろ北朝鮮北西部のチョンジュ周辺から短距離弾道ミサイルなど複数の飛翔体を黄海に向けて発射しました。ミサイルなどはおよそ80キロ飛んだということです。北朝鮮は先月19日も短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射していました。