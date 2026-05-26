モデルで女優の桐谷美玲（36）が22日まで更新されたDAZNのYouTubeチャンネルにゲスト出演。サッカー日本代表を支える重要人物の“裏の顔”を激白する場面があった。YouTubeチャンネルではDAZNで配信された「104 FRAMES」のショート動画に編集されたものが投稿された。桐谷が個人的な1枚として選んだ写真が元日本代表主将で現在代表のコーチを務める長谷部誠氏のソロショットだった。桐谷は長谷部氏の妻であるモデルの佐藤あ