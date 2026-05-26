秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ、SHOW-WAとMATSURIの公式サイトは5月25日、ファンに向けてメンバーへの迷惑行為や危険行為をやめるよう呼びかけるお知らせを掲載しました。 【写真を見る】【 SHOW-WA・MATSURI 】悪質な迷惑行為に苦言「状況に応じ然るべき対応を」待ち伏せや車両追跡など確認お知らせによると、一部のファンによるメンバーへの待ち伏せ、車両を使った追跡・つきまとい行為、関連施設への押し