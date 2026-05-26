【ニューデリー共同】茂木敏充外相はクアッド外相会合後の共同記者発表で、中国を念頭に「力による一方的な現状変更の試みに強く反対することに一致した」と述べた。重要鉱物の輸出規制についても深刻な懸念を共有した。