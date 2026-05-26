防衛省は26日、米軍の軍人らが居住していた横浜市の「根岸住宅地区」（約43ヘクタール）の返還日が6月30日に決まったと発表した。3月の日米合同委員会で、6月末までの全面返還が承認され、時期を調整していた。小泉進次郎防衛相は26日の閣議後記者会見で「有効な跡地利用につながるよう、地元の声に耳を傾け、市などと連携して適切に対応する」と述べた。現地では建物や地下埋設物の撤去作業が続いており、2026年度中に完了す