日本新聞協会は26日、新聞やインターネットといったメディアへの接触状況を調べる「新聞オーディエンス調査365」の2025年度分の結果を発表した。新聞記事が最も読まれたのは26年2月9日で、自民党が圧勝した衆院選の開票結果や、ミラノ・コルティナ冬季五輪での日本人選手のメダル獲得に注目が集まった。2番目は25年7月21日。参院選投開票の結果に多くの関心が寄せられた。26年1月1日の元日特集のほか、衆院選での各党党首によ