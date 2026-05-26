◇ナ・リーグドジャース5−3ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）ドジャースのエメ・シーハン投手（26）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に先発。白星こそつかめなかったが、6回5安打2失点と力投し、チームの逆転勝利を呼び込んだ。3回までは無得点投球が続いていたが、4回、先頭・フリーマンに二塁打を許すと、次打者・ジョンストンの103・8マイル（約167・1キロ）の打球が右上腕付近を直撃。ロバーツ